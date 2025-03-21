Бюджет Свердловской области скорректируют для концессии по реконструкции ЕКАД

Минфин Свердловской области подготовил проект документа, по которому бюджет региона в 2025 году, а также на плановый период 2026-2027 годов, будет скорректирован для концессии по реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), следует из документа на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общие объемы доходов, расходов и дефицит областного бюджета на эти годы останутся неизменными, при этом в 2026 и 2027 годах деньги будут перераспределены из расходов на дорожную деятельность.

Ранее правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение, заявки принимаются до 21 апреля. Заключить концессию предложила «Уральская специальная проектная компания» (УСПК), стоимость реконструкции по ее проекту составит около 137 млрд руб.

Ирина Пичурина