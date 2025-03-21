Бюджет Свердловской области скорректируют для концессии по реконструкции ЕКАД
Минфин Свердловской области подготовил проект документа, по которому бюджет региона в 2025 году, а также на плановый период 2026-2027 годов, будет скорректирован для концессии по реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), следует из документа на портале правовой информации региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Общие объемы доходов, расходов и дефицит областного бюджета на эти годы останутся неизменными, при этом в 2026 и 2027 годах деньги будут перераспределены из расходов на дорожную деятельность.
Ранее правительство Свердловской области объявило конкурс на реконструкцию ЕКАД в Екатеринбурге, по итогам которого будет заключено концессионное соглашение, заявки принимаются до 21 апреля. Заключить концессию предложила «Уральская специальная проектная компания» (УСПК), стоимость реконструкции по ее проекту составит около 137 млрд руб.