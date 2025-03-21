В Ульяновской области главврач больницы подозревается в хищении средств
Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Барышской районной больницы в Ульяновской области. Ему вменяется хищение имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что по инициативе руководителя медучреждения ему каждый месяц незаконно начислялась персональная надбавка. Преступление было совершено с января 2023-го по февраль 2024 года.
Сумма ущерба, причиненного больнице, превысила 115 тыс. руб. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.