На Октябрьской железной дороге за два месяца перевезли 1,8 тыс. домашних животных
По итогам двух месяцев текущего года поездами дальнего следования на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено 1,8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Фото: Пресс-служба ОЖД
Больше всего питомцев отправляли поездами в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Архангельска, уточняется в сообщении.
Напомним, что помимо собак и кошек владельцы зачастую отправляют в дорогу и достаточно необычных животных. В частности, поездами по России путешествуют крысы, ящерицы и еноты.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-февраль 2025 года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности более 5,2 млн пассажиров.