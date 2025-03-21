Экстренные службы опровергли минирование РДК «Кубань» в Усть-Лабинске

Экстренные службы Усть-Лабинского района опровергли информацию о минировании дворца культуры «Кубань». Сведения о потенциальной угрозе поступили вечером 20 марта в городскую ЕДДС, сообщил в своем Telegram-канале глава района Станислав Гайнюченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После получения сигнала о минировании правоохранители оцепили территорию и ограничили к ней доступ. Специалисты тщательно обследовали здание, при этом эвакуация не потребовалась. В помещениях ДК не оказалось посетителей.

Сейчас проводится проверка по факту ложного сообщения. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Анна Гречко