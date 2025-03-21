В Свердловской области под конец недели ожидаются осадки

В пятницу и субботу в Свердловской области ожидаются осадки, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Температуры в Екатеринбурге на следующей неделе приблизятся к +10°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловскую область в пятницу придет холодная воздушная масса, что вызовет чередование прояснений с кратковременными осадками, преимущественно снежными, днем ожидается -3°..+2°. Вечером к западным границам области приблизится небольшой волновой циклон, формирующийся на атмосферном фронте в европейской части России. Он принесет новую порцию осадков в южные районы Свердловской области ночью и утром 22 марта.

В Екатеринбурге пятничным днем температура будет держаться на отметках +1°..+3°, переменная облачность, возможен небольшой снег, ветер западный, 3-8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Ночью субботы ожидается -4°, днем +1°, в воскресенье — ночью -7°, днем +1°.

В начале следующей недели в городе будет повышаться температура: в понедельник, 24 марта, будет ночью -3°, днем +5°, во вторник ночью -2°, днем воздух прогреется до +9°, в среду — ночью -2°, днем +8°, в четверг — ночью -1°, днем +8°.

Напомним, в начале недели Свердловских водителей предупредили о наледи и грязи на дорогах, которые образовались из-за снега, дождя и колебаний температуры.

Ирина Пичурина