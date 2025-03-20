«Роснефть» сохранила статус крупнейшего налогоплательщика страны. В 2024 году она перечислила в бюджет свыше 6 трлн руб. — это исторический рекорд для российского рынка. Компания отчиталась о результатах работы за 12 месяцев 2024 года. По ее итогам «Роснефть» увеличила выручку на 2,7%, до 10 трлн руб. По приросту выручки за год «Роснефть» опережает большинство международных нефтегазовых компаний. Так, выручка Shell за прошлый год обрушилась на 10,3%, Chevron — снизилась на 2%, Exxon — выросла всего на 1,3%, Equinor — показала снижение на 4%, а Total — упала на 9,6%. Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2024 года составила 1,08 трлн руб. Этот показатель стал вторым по величине в истории компании.

Мобильный оператор Т2 снизил на 15% инвестпрограмму на 2025 год из-за роста ключевой ставки. Об этом сообщил генеральный директор компании Антон Годовиков. Т2 — один из крупнейших в стране операторов мобильной связи, он принадлежит «Ростелекому», напоминает «Интерфакс». В «Ростелекоме» ранее сообщили, что компания в 2025 году сократит объем инвестпрограммы, но это коснется не всех проектов. В частности, компания будет поддерживать инвестициями свой мобильный бизнес.

Холдинг «МТС Медиа» и группа компаний «Рики» заключили двухлетнее соглашение о совместном производстве проектов для детской аудитории. Первым проектом станет создание вселенной, ключевым персонажем которой будет Дед Мороз. Представитель «МТС Медиа» уточнил, что продуктами сотрудничества станут анимационные фильмы, цифровые и аудиокниги, а также игры.