Главные новости за 20 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Сотрудник Росгвардии погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области, еще три мирных жителя пострадали.
Суд взыскал 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров курской корпорации развития.
Воронежские власти изменили порядок выдачи бесплатной земли льготникам.
Суд отказался переносить в другой регион дело экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.
Акционерам липецкой «Энергии» рекомендовали выплатить 650 млн дивидендов за прошлый год.
Воронежские бизнесмены Слабунов и Тарасевич готовят к открытию альпака-парк за 35 млн руб.
Пивзавод в Липецке не стали исключать из реестра производителей пива.
Скончался прокурор Новоусманского района Воронежской области.
Росприроднадзор проверяет законность земляных работ у реки Усмань в Воронеже.