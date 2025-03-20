Главные новости за 20 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Сотрудник Росгвардии погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области, еще три мирных жителя пострадали.

Суд взыскал 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров курской корпорации развития.

Воронежские власти изменили порядок выдачи бесплатной земли льготникам.

Суд отказался переносить в другой регион дело экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

Акционерам липецкой «Энергии» рекомендовали выплатить 650 млн дивидендов за прошлый год.

Воронежские бизнесмены Слабунов и Тарасевич готовят к открытию альпака-парк за 35 млн руб.

Пивзавод в Липецке не стали исключать из реестра производителей пива.

Скончался прокурор Новоусманского района Воронежской области.

Росприроднадзор проверяет законность земляных работ у реки Усмань в Воронеже.