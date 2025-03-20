В Черноземье 21 марта будет преимущественно солнечно,от -2°С до +11°С

В пятницу, 21 марта, ни в одном регионе Черноземья осадков не будет, ожидается преимущественно ясная погода. Температура — от -2°С ночью до +11°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, температура составит 0°C. Днем — ясно, +11°C.

В Воронеже ночью будет ясно, температура около 0°C. Днем сохранится ясная погода, столбики термометров поднимутся до отметки +10°C.

В Курске ночью будет ясно, +1°C. Днем также прогнозируется солнечная погода, температура составит +11°C.

В Липецке ночью тоже ожидается ясная погода, температура — -2°C. Днем ясная погода сохранится, а температура поднимется до +10°C.

В Орле ночью будет ясно, около 0°C. Днем ожидается малооблачная погода, +11°C.

В Тамбове в ночное время будет ясная погода, температура опустится до -2°С. Днем синоптики также прогнозируют ясную погоду, температура составит +10°C.

Ульяна Ларионова