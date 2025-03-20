КСП выявила в Курской области нарушений на 2,4 млрд рублей за прошлый год

Контрольная счетная палата (КСП) Курской области за 2024 год выявила нарушения на общую сумму более 2,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба КСП по итогам выступления председателя Андрея Брехова на заседании областной думы.

Большая часть — 55,8% от общего объема нарушений — допущена при формировании и исполнении бюджетов. Это 392 случая на 1,3 млрд руб. Также были выявлены нарушения установленных единых требований к бюджетному учету на 875,3 млн руб., нарушения в сфере управления и распоряжения госсобственностью на 4 млн руб., нарушения при осуществлении госзакупок на 99,7 млн руб. и нецелевое использование бюджетных средств на 7,4 млн руб.

Также выявлены 23 случая неэффективного использования бюджетных средств на сумму 78,2 млн руб. В результате работы палаты возбуждены дела о 24 административных правонарушениях, привлечено к ответственности 21 юридическое и должностное лицо.

Ульяна Ларионова