Администрация Михайловки выплатит 100 тыс. за травму мальчика на детской горке

Михайловский районный суд Волгоградской области по иску прокурора взыскал в пользу 7-летнего мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. за травму на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Михайловская межрайонная прокуратура выяснила, что мальчик получил резаную рану правого бедра 8 сентября минувшего года, когда катался на детской горке в Михайловке. Специалисты осмотрели горку и обнаружили на ней трещины и сколы.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление в адрес руководства администрации городского округа. Вскоре нарушения были устранены. Также прокуратура попросила суд взыскать с администрации Михайловки в пользу пострадавшего мальчика компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов