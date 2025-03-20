Следствие начало проверку о ненадлежащем состоянии дороги в пензенской Урлейке

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к процессуальной проверке по информации о ненадлежащем состоянии дороги в с. Урлейка Пензенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители указанного села с трудом добираются на работу и домой по бездорожью. Со слов граждан, школьный автобус не может проехать, поэтому дети не посещают школу уже несколько дней.

В ходе проверочных мероприятий следствие оценит действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые ответственны за содержание дороги. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов