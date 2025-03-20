ГУП СО «Облводоресурс» сливало бытовые отходы на почву в саратовской Славянке

Росприроднадзор провел выездную проверку по сведениям о несанкционированном сливе жидких бытовых отходов на рельеф местности в с. Славянка Саратовской области и выявил нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, инициатор обращения предоставил фото- и видеоматериалы, которые подтверждают факт несанкционированного слива. Прибывшие на место специалисты выяснили, что ассенизаторская машина, которая сливала жидкие бытовые отходы, зарегистрирована на ГУП СО «Облводоресурс», филиал«Воскресенский».

Росприроднадзор намерен принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. Надзорное ведомство объявило предприятию предостережение.

Павел Фролов