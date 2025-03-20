На Дону из-за неисправного обогревателя полностью сгорел частный дом

В хуторе Донском Морозовского района произошел пожар, в результате которого сгорел частный дом. Инцидент случился рано утром на улице Донской из-за неисправного обогревателя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Соседи заметили огонь и сообщили о происшествии в МЧС России.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 56 кв. м. В тушении участвовали семь специалистов с помощью двух специальных машин.

Дознаватели МЧС рассматривают версию короткого замыкания как возможную причину пожара. Ведомство напоминает о мерах предосторожности при использовании электрообогревателей: не оставлять их включенными на ночь и без присмотра, не сушить вещи с помощью обогревателей, устанавливать приборы на безопасном расстоянии от занавесок или мебели, а также избегать использования в помещениях с легковоспламеняющимися жидкостями.

Тат Гаспарян