Минсельхоз Кубани оценивает состояние 99,7% озимых культур как стабильное

В Минсельхозе Краснодарского края заявили о стабильном и удовлетворительном состоянии 99,7% посевов озимых зерновых культур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сейчас в регионе активно проводится первая подкормка озимых растений. Ежедневно азотное минеральное питание получают примерно 150-190 тыс. га посевов. Уже внесено свыше 71 тыс. тонн удобрений.

«Развитие озимых колосовых значительно улучшилось — фаза кущения и 2-3 листа определяется на 90% всей посевной площади. Состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное на 99,7%. Критические температуры для перезимовки озимых в текущем году не наблюдались»,— отметили в министерстве.

Ведомство отметило, что структура посевных площадей Кубани ориентирована на производство зерновых культур, которые занимают 66% всей посевной территории региона и составляют его основной экспортный потенциал.

Под урожай 2025 года в крае посеяно почти 1,8 млн га озимых зерновых колосовых культур. В феврале практически на всей территории наблюдался снежный покров от 1 до 20 см и отрицательные температуры. Несмотря на это, благодаря высокой технической и материальной готовности аграрии приступили к весенним полевым работам в оптимальные сроки.

По информации властей Краснодарского края, всего под урожай этого года яровыми и озимыми будет засеяно около 3,6 млн га. Специалисты прогнозируют сбор урожая не ниже уровня 2024 года — более 13,8 млн т зерна. В посевную кампанию на поля выйдет почти 36 тыс. единиц техники.

Нурий Бзасежев