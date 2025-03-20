Минздрав Дона проводит проверку из-за студентки с туберкулезом в ЮФУ

Открытую форму туберкулёза медики обнаружили у студентки физического факультета Южного федерального университета. Несмотря на серьёзное заболевание, девушка несколько недель посещала занятия. Факт выявления туберкулеза у студентки ЮФУ в министерстве здравоохранения Ростовской области подтвердили и уверили, что в здании, где проходили лекции с больной студенткой «проводятся мероприятия в соответствии с существующими СанПинами, в том числе формирование списка контактных лиц и их осмотр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Подозрение на инфекционную болезнь обнаружили однокурсники. Они и предали инцидент огласке.

«Здание и туалеты физического факультета обрабатывали дезинфекторы, а 19 марта ко входу здания приехал мобильный пункт флюорографии. Проверяли всех иностранных студентов. Карантин вводить не собираются. Руководство факультета говорит, что всё под контролем. Нам страшно!»,— поделился в соцсети один из учащихся ЮФУ.

По словам студентов, контактировавших с больной девушкой, руководство университета не принимает никаких мер и не вводит карантин, ссылаясь на проведенную обработку.

Известно, что карантин в учебном заведении вводить не собираются, ссылаясь на проведенную обработку. В пресс-службе ЮФУ от комментария отказались.

Валентина Любашенко