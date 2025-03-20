В некоторый районах Кубани ожидаются заморозки

Ночью и утром 21 марта местами в южной половине Краснодарского края, кроме Сочи, прогнозируют заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Заморозки также ожидаются в центральных районах региона. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов. До 18:00 23 марта в горах Краснодарского края, кроме Сочи, действует лавиноопасность выше 1,5 м.

Ранее в Краснодарском крае с 19 по 21 марта было объявлено штормовое предупреждение. Похолодание затронуло южную часть Кубани.

Алина Зорина