В Краснодаре осудили участников ОПГ по распространению наркотиков

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых оказались Роман Коляда и Ксения Упорова, участвовавшие в деятельности организованной группы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, с ноября 2022 года по февраль 2023 года фигурант Коляда совместно с сообщником организовал в Выселковском районе подпольную лабораторию, где было произведено не менее 6 кг мефедрона. Вознаграждение для них составляло 200 тыс. руб. за каждый килограмм. В дальнейшем участники группы наладили сбыт наркотиков, к распространению привлекли и фигурантку Упорову, получавшую 500 руб. за каждую «закладку». Деятельность группы, включавшей шесть человек, была пресечена правоохранительными органами.

В суде фигуранты признали вину. В отношении четырех участников дело приостановлено в связи с подписанием ими контракта с Минобороны РФ, они переданы военному командованию для дальнейшей отправки в зону СВО.

Фигурант Коляда приговорен к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере, приобретение и хранение прекурсоров, а также покушение на сбыт. Обвиняемая Упорова получила 8 лет колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков. Приговор в силу не вступил.

Вячеслав Рыжков