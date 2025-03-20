СКР добился выплаты 200 тысяч рублей водителю кубанского предприятия

Директор сельскохозяйственной компании из Кавказского района Кубани полностью погасил долг в размере более 200 тыс. руб. перед водителем после вмешательства следователей СКР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Следствие установило, что 44-летний руководитель компании, специализирующейся на оптовой торговле сельхозпродукцией, с апреля по октябрь 2024 года не выплачивал зарплату сотруднику. При этом у директора была возможность погасить задолженность, однако он направлял финансы на другие цели.

Благодаря мерам, принятым территориальным следственным отделом, в ходе следствия руководитель полностью рассчитался с сотрудником. Ранее заведенное уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев) прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Следственный комитет России подчеркивает, что защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. Краевое управление СКР продолжит реагировать на факты невыплаты заработной платы.

Нурий Бзасежев