Госэкспертиза одобрила капремонт здания правительства Ростовской области

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания правительства Ростовской области на улице Социалистической, 112. Об этом сообщается на портале Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

Ремонтные работы будут проводить государственное казенное учреждение «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области». Здание Дома Советов было построено в 1935 году по проекту профессора Ильи Голосова. Во время Великой Отечественной войны оно сильно пострадало, но было восстановлено с помощью немецких военнопленных.

В настоящее время в здании располагаются Законодательное собрание Ростовской области, правительство региона и несколько министерств. В 2024 году был заключен контракт на сумму 3,41 млн руб. с ООО «Энергия» для ремонта этих объектов и благоустройства прилегающих территорий.

Тат Гаспарян