Жительницу Крыма задержали за передачу данных о военных объектах

Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая собирала и передавала украинской военной разведке сведения о расположении военных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как уточнили в организации, подозреваемая вступила в украинский Telegram-канал, используемый ГУР для «разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России», и предложила собирать сведения о дислокации военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники.

«По заданию куратора женщина выезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение»,— говорится в сообщении УФСБ.

Кроме того, по собственной инициативе подозреваемая информировала украинские спецслужбы о перемещении железнодорожных составов с военными грузами. В ведомстве подчеркнули, что эти данные могли использоваться противником при планировании ракетных ударов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Женщина арестована и дает признательные показания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Гречко