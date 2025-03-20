Из-за резкого потепления на Дону проснулись клещи

В Ростовской области из-за резкого потепления проснулись клещи, сообщает пресс-служба городского Управления по делам ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главная опасность, которую несет укус клеща для человека- инфекционные заболевания, такие как боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия. Самое серьезное из них — клещевой энцефалит, предупреждают спасатели.

Заболевание сопровождается повышением температуры, мышечными болями, общим недомоганием. Если своевременно не обратиться к медикам болезнь поражает нервную систему.

Чтобы избежать укусов опасных насекомых, специалисты Роспотебнадзора рекомендуют ростовчанам соблюдать меры предосторожности: во время поездок на природу и пикники пользоваться защитной одеждой и спреями, советуют не гулять по обочинам дорог, заросшим травой. После пикников на природе следует осматривать себя и свою одежду.

Валентина Любашенко