Дом мещанина Хачкурузова реставрируют в Краснодаре

В Краснодаре началась реставрация дома мещанина Хачкурузова — объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на улице Карасунской. В рамках работ планируется ремонт стен, восстановление кирпичного и лепного декора фасадов и интерьеров, реставрация кованых ограждений балкона и кровли, а также восстановление аттиков, парапетных тумб и парадной двери, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Дом построен в начале XX века в кирпичном стиле эклектики и принадлежал мещанину Степану Хачкурузову. Часть помещений сдавалась в аренду, а в 1922 году здание передали муниципалитету и использовали как многоквартирный дом. В настоящее время в нем располагаются жилые и торговые помещения.

Проект реставрации был разработан в 2023 году, специалисты провели историко-архивные и натурные исследования, определили необходимые технологии восстановления. Документация получила одобрение государственной историко-культурной экспертизы. В краевой администрации подчеркивают, что работы проводятся в рамках программы по сохранению исторического облика городов и станиц региона.

Вячеслав Рыжков