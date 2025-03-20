Сбор пластиковых отходов на Кубани в 2024 году увеличился почти вдвое

В Краснодарском крае в 2024 году было собрано 12,3 тыс. тонн пластиковых отходов в рамках раздельного сбора мусора, что почти в два раза превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля пластиковых отходов составила 88% от общего количества раздельно собранного мусора по итогам 2024 года, тогда как в 2023 году этот показатель равнялся 79%.

К концу 2024 года на Кубани насчитывалось 8,4 тыс. контейнеров для раздельного накопления ТКО, что составляет только 34% от необходимого количества. При этом на средства краевого бюджета приобрели 1,4 тыс. контейнеров для смешанного накопления отходов на сумму 35 млн руб.

В Краснодаре реализуется пилотный проект по внедрению двухпоточной системы раздельного сбора, накопления и транспортировки твердых коммунальных отходов. Используются промаркированные табличками контейнеры для «вторсырья» и «смешанных отходов». Сейчас отрабатываются маршруты и выявляются проблемы.

Власти Кубани планируют до конца 2028 года построить восемь комплексов по переработке отходов и два объекта по их сортировке.

Нурий Бзасежев