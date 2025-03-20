На Дону снова выросли цены на бензин

За прошедшую неделю в Ростовской области наблюдались разнонаправленные изменения цен на автомобильный бензин. Часть марок подорожала, другая сохранила стоимость, а третья стала дешевле, сообщает Росстат.

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Средняя цена автомобильного бензина за период с 11 по 17 марта выросла на две копейки и составила 60,52 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 теперь стоит в среднем 56,35 рубля, что также на две копейки больше, чем неделей ранее.

Цена бензина АИ-95 увеличилась на три копейки и достигла 62,61 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 остался без изменений — его средняя цена составляет 81,90 рубля. Дизельное топливо подешевело на четыре копейки и теперь стоит в среднем 66,22 рубля.

Николай Аксенов