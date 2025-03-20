В Таганроге Россельхознадзор выявил окорочка с сальмонеллой

В Таганроге в одном из сетевых магазинов обнаружили окорочка с сальмонеллой. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ходе проверок выявлено более 80 нарушений. В частности, сардельки одного из производителей не соответствовали заявленному на упаковке составу. Также в трех пробах молочной продукции (масло и сметана) были обнаружены растительные жиры.

«По результатам проверочных мероприятий с реализации было снято более 4,3 т мясной, рыбной и молочной продукции, а также более 4,7 тыс. шт. куриных яиц»,— сказано в сообщении надзорного органа.

Николай Аксенов