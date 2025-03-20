В Волгограде возбудили дело против ИП за невыплату 650 тыс. троим работникам

Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы троим работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении ИП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, осенью позапрошлого года коммерческая организация заключила с фигурантом договор подряда на строительные работы. ИП нанял троих работников, которым предстояло охранять территорию объекта. При этом он не выплатил им зарплату на сумму около 650 тыс. руб. за несколько месяцев работы.

Выяснилось, что в период образования задолженности и в последующие месяцы на счетах были деньги, но фигурант тратил их на хозяйственные нужды. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Силовое ведомство намерено добиться возмещения причиненного потерпевшим ущерба.

Павел Фролов