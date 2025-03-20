Поправки к бюджету Прикамья поддержали оппозиционные фракции

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект поправок в действующий региональный бюджет на 2025–2027 годы. В частности, в ходе заседания решение поддержали фракции КПРФ и СР. Ранее краевые коммунисты воздержались от поддержки краевого бюджета во втором чтении.

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Так, доходы региональной казны на 2025 год запланированы в размере 251,8 млрд руб., расходы — 295,4 млрд руб. Плановый дефицит — 43,6 млрд руб.

Руководитель фракции КПРФ Анна Баранова традиционно высказалась о недостатках изменений в бюджет. Она указала на отсутствие достаточных средств на социальную поддержку населения в условиях роста цен, а также скептически отнеслась к запланированным объектам будущего строительства в регионе.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Вероника Куликова добавила, что средства налогоплательщиков должны направляться на более целесообразные проекты в сложившихся экономических условиях. В частности, по мнению госпожи Куликовой, проект продления набережной Камы «может подождать». Несмотря на высказанные замечания, КПРФ и СР проголосовали за настоящий пакет поправок в бюджет на ближайшую трехлетку.

Напомним, в конце 2024 года региональная фракция КПРФ воздержалась от поддержки краевого бюджета во втором чтении. Тогда лидеры оппозиционных фракций Анна Баранова (КПРФ) и Вероника Куликова («Справедливая Россия — За правду») призвали правительство усилить бюджетную поддержку населения, отказаться от принципа нуждаемости при разработке мер поддержки населения. Вероника Куликова при этом сказала, что фракция СРЗП поддержит проект бюджета, а Анна Баранова — что воздержится.