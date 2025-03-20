Власти Ростова законсервируют четыре старинных особняка

В Ростове-на-Дону в историческом центре планируется консервация четырех зданий, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На противоаварийные и консервационные работы уже выделены средства для домов по адресам: улица Московская, 72 и переулок Соборный, 8/15. В частности, на ремонт доходного дома наследников Максимова на улице Московской в сентябре прошлого года было направлено 1,3 млн руб.

Доходный дом наследников В. Р. Максимова, построенный в 1899 году, является трехэтажным зданием, заказчиками которого были купцы Беньямин Кисин и Исаак Фроймович. До Октябрьской революции на первом этаже располагались магазины, а на втором — кабинеты врачей, адвокатов и инженеров.

Дом Гудермана в Соборном переулке также находится в плачевном состоянии: частично отсутствует крыша, стены и фундамент потрескались. Несмотря на предыдущие попытки консервации, здание продолжает разрушаться. В планах властей законсервировать еще два объекта — дом на улице Социалистической, 87, где пять лет жил ученый-вирусолог Д. И. Ивановский, и доходный дом Чириковых на проспекте Буденновском, 44. Для этих зданий разрабатывается проектно-сметная документация.

Николай Аксенов