В Саратове благоустроят подходы к будущему переходу через ж/д пути

В Заводском районе Саратова благоустроят подходы к будущему переходу через железнодорожные пути. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале и.п. главы города Михаил Исаев.

Речь идет о наземном пешеходном переходе, который построят специалисты Приволжской железной дорогой у станции «Примыкание». Господин Исаев указал на важность ограничения доступа к железнодорожным путям. По его словам, сейчас жители хаотично переходят через пути, что опасно.

И.п. главы Саратова подчеркнул: на подходах к пешеходному переходу необходимо обеспечить асфальтировку, обустроить систему освещения и выполнить опиловку деревьев. Михаил Исаев добавил, что администрации района и ресурсоснабжающим компаниям предстоит обследовать колодцы на подходах и отремонтировать их, если потребуется.

Павел Фролов