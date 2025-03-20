Количество проданных квартир в новостройках Петербурга за месяц выросло на 16,2%

Санкт-Петербург оказался на втором месте среди городов-миллионников РФ по объему сделок с новостройками в феврале — здесь было заключено более 2,3 тыс. ДДУ, что на 16,2% больше, чем месяцем ранее, однако на 6,5% меньше, чем в феврале 2024 года. Объем проданного жилья составил более 90 тысяч кв. м. Такие цифры «Ъ-СПб» предоставили 20 марта аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

В Ленинградской области за февраль было продано около 1,3 тыс. квартир в новостройках общей площадью более 55 тыс. кв. м. Количество сделок превысило показатели января на 13,5%, а показатели февраля прошлого года — на 52%.

В целом по России за февраль 2025 года в мегаполисах было продано до 19 тыс. квартир в новостройках общей площадью более 900 тыс. кв. м. Городами, продемонстрировавшими наиболее значительное восстановление в объемах сделок, стали Челябинск и Омск, где количество проданных квартир в новостройках удвоилось относительно января. В Самаре, Казани, Новосибирске, Перми, Волгограде и Уфе объем заключенных ДДУ вырос за месяц в полтора раза.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за последний месяц зимы доля ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках Петербурга выросла на 7 п. п. и достигла 42% от общего количества ДДУ. Спрос на жилье первичной недвижимости вырос на 29%.

Андрей Цедрик