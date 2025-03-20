Суд обязал «Астроводоканал» возместить вред почвам в Астрахани на 354 тыс. руб.

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку по сведениям о затоплении канализационными сточными водами территории в районе домов № 1А и № 3А по ул. Политехническая в Астрахани и выявило нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты обнаружили признаки излива сточных вод на почву. Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и выявили в них превышения загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 102 кв. м.

Управление выяснило, что сети водоотведения по указанному адресу состоят на балансе МУП Астрахани «Астрводоканал». Почвам причинен вред на сумму 354 тыс. руб.

МУП Астрахани «Астрводоканал» не стало добровольно оплачивать вред, в связи с чем управление обратилось в Арбитражный суд Астраханской области, который в полном объеме удовлетворил требования. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор контролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов