В Ростове провели санитарный и технический контроль общественного транспорта

В Ростове-на-Дону департамент транспорта по поручению главы города Александра Скрябина начал проверку санитарного и технического состояния общественного транспорта. Первая инспекция коснулась подвижного состава РМПАТП-6, филиала МУП МТК «Ростовпассажиртранс», который обслуживает автобусные маршруты № 3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78 и 90. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время проверки было проинспектировано 53 транспортных средства. Также было выявлено семь нарушений условий муниципальных контрактов. Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить все замечания.

Уточняется, что проверки проведут во всех транспортных предприятиях города.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону введут отказ от бумажных билетов при оплате проезда.

Снежана Стодольская