Ремонт детской школы искусств на Дону завершили после вмешательства прокуратуры

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры завершен капитальный ремонт детской школы искусств, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура по Ростовской области Фото: Прокуратура по Ростовской области

Прокуратура Целинского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе. Установлено, что строительная компания не выполнила обязательства по контракту на сумму более 100 млн руб. в установленные сроки.

Благодаря мерам прокурорского реагирования ремонтные работы были завершены.

Тат Гаспарян