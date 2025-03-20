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Ремонт детской школы искусств на Дону завершили после вмешательства прокуратуры

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры завершен капитальный ремонт детской школы искусств, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура по Ростовской области

Фото: Прокуратура по Ростовской области

Прокуратура Целинского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе. Установлено, что строительная компания не выполнила обязательства по контракту на сумму более 100 млн руб. в установленные сроки.

Благодаря мерам прокурорского реагирования ремонтные работы были завершены.

Тат Гаспарян

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