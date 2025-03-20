Ремонт детской школы искусств на Дону завершили после вмешательства прокуратуры
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры завершен капитальный ремонт детской школы искусств, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Прокуратура по Ростовской области
Прокуратура Целинского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе. Установлено, что строительная компания не выполнила обязательства по контракту на сумму более 100 млн руб. в установленные сроки.
Благодаря мерам прокурорского реагирования ремонтные работы были завершены.