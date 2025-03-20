Объем автокредитования на Дону снизился на четверть

В феврале 2025 года объем автокредитования в Ростовской области сократился на четверть по сравнению с январем, составив 1,8 млрд руб., сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В регионе было выдано 1,5 тыс. автокредитов, что на 19% меньше, чем в январе. Средний чек снизился до 1,24 млн руб., а сроки кредитования составляют в среднем 65 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Москва заняла первое место по объему автокредитования в феврале 2025 года с показателем 6,4 млрд руб., что на 18% меньше, чем в январе. На втором месте Московская область с 5,7 млрд руб. (-12%), а третье место досталось Санкт-Петербургу с объемом 4,2 млрд руб. (-7%).

В России за февраль 2025 года было выдано 62,31 тыс. автокредитов на сумму 76,73 млрд руб., что на 6% и 7% меньше соответственно, чем в январе. В феврале 2024 года россияне оформили 98,64 тыс. автокредитов на 145,82 млрд руб.

Директор риск-менеджмента методологии и дата аналитики ОКБ Николай Филиппов объяснил снижение объемов автокредитования коротким месяцем и зимним сезоном, когда спрос на автомобили традиционно низкий. Также он отметил влияние мер Банка России по охлаждению розничного кредитования, включая сегмент автокредитов.

Тат Гаспарян