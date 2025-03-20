В центре Севастополя перекрыли движение из-за машины с подозрительным свертком

У здания Заксобрания в Севастополе обнаружили машину, под днищем которой находился подозрительный сверток. Территорию оцепили, сообщает департамент общественной безопасности города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В публикации сказано, что утром 20 марта во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе улицы Ленина №3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей был обнаружен прикрепленный сверток. Место происшествия оцепили, правоохранители проводят проверку.

В центре города перекрыли движение. Изменена схема работы общественного транспорта. Водителей и пассажиров призвали учитывать изменения при планировании поездок. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Вячеслав Рыжков