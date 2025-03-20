На капремонт восьми школ в Геленджике направили 73 млн рублей

Власти Геленджика направили 73 млн руб. из консолидированного бюджета на ремонт восьми школ в 2025 году. Работы планируется завершить во время летних каникул, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В учебных заведениях обновят различные объекты инфраструктуры. В школе №1 реконструируют систему отопления и санузлы, в школе №3 отремонтируют первый и второй этажи, а также лестничный марш в здании старшей школы. Фасад здания старшей школы обновят в учреждении №5, а в школе №10 модернизируют учебный кабинет.

В школе №12 заменят электропроводку на втором этаже, в учреждении №19 реконструируют санузлы. Учебные кабинеты начальной школы и помещения пищеблока отремонтируют в школе №21, а в заведении №24 обновят помещения пищеблока и столовой.

Господин Богодистов отметил, что для ремонта школы №5 привлекут деньги из краевого бюджета. Кроме того, за счет средств Законодательного собрания Краснодарского края на территории школы №12 в селе Дивноморское построят военно-спортивную полосу препятствий на общую сумму 10 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов в Краснодарском крае дополнительно направят 17,4 млрд руб. в 2025 году. Соответствующие поправки были приняты депутатами ЗСК на сессии с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева. Глава края отметил, что в целом на возведение и обновление социально значимых объектов в 2025 году предусмотрено более 186 млрд руб.

Нурий Бзасежев