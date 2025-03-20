В Ростове с 20 марта в общественном транспорте вернули бумажные билеты
В Ростове-на-Дону с 20 марта возобновят использование бумажных билетов для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает Агентство развития платежных систем (АРПС).
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Это решение было принято после временной отмены обязательного использования бумажных билетов на 60 маршрутах города, которая началась в начале марта.
Изначально планировалось, что отмена бумажных билетов сократит время посадки и уменьшит экологический след. Горожанам предлагали оплачивать проезд с помощью карты, при этом возможность получения бумажного чека оставалась: пассажиры могли обращаться к водителю за билет, приложив карту ко второму разу.
Причины возвращения к использованию бумажных билетов не раскрываются.