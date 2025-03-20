Экс-сотрудница саратовского комитета инвестпроектов ждет суда за мошенничество

Следственный отдел по Кировскому району Саратова завершил расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшей сотрудницы комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, с 2021 по 2022 годы фигурантка похитила премиальные выплаты сотрудника комитета на сумму свыше 210 тыс. руб. В рамках следственных действий она в полном объеме возместила ущерб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов