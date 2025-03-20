Продажи парфюмерии на Дону увеличились на 14%

В 2024 году объем продаж парфюмерии в Ростовской области достиг 3,4 млрд руб., что на 14% больше показателя предыдущего года. В натуральном выражении рост составил 2%, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно заметно увеличились продажи духов: в прошлом году их объем вырос на 31% до 306 млн руб. Продажи парфюмерной воды также показали рост — на 30%, достигнув 1,8 млрд руб.

В ЦРПТ отметили, что в регионе наиболее популярна туалетная вода: ее доля в структуре продаж составила 44%. На втором месте — парфюмерная вода с долей 34%.

Николай Аксенов