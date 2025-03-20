До 3,7 тысяч «квадатов» сократилась площадь пожара на кубанской нефтебазе

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края сократилась до 3,7 тыс. кв. м. Спасатели продолжают тушить три объекта: резервуар с нефтепродуктами, запорную арматуру и разлившееся топливо в пределах обвалования, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 406 специалистов и 157 единиц специальной техники. Вечером 19 марта общая площадь пожара достигала 4,2 тыс. кв. м.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 19 марта энергетический объект в станице Кавказская подвергся нападению трех беспилотников самолетного типа. Атака дронов произошла через несколько часов после завершения российско-американских переговоров и решения президента России о временном прекращении ударов по энергетическим объектам Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию. Власти считают, что нападением на нефтебазу Украина пыталась сорвать мирные инициативы США.

Анна Гречко