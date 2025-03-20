На КРТ по инициативе власти на Кубани приходится менее 8% договоров

В Краснодарском крае заключены два договора комплексного развития территорий (КРТ) по инициативе органов власти, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный департамент архитектуры и градостроительства. По данным издания, их доля в общей структуре КРТ составляет менее 8% — из 26 заключенных соглашений остальные реализуются по инициативе правообладателей земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о проектах в Крымском и Тимашевском районах, где власти приняли решение о развитии незастроенной территории и преобразовании нежилой застройки. Договоров КРТ по инициативе администрации Краснодарского края не заключалось.

С 2022 года краевые и муниципальные власти рассмотрели 40 площадок общей площадью более 1,3 тыс. га в 11 муниципалитетах, имеющих градостроительный потенциал 8,4 млн кв. м. В настоящее время проекты комплексного развития планируются в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Анапе, Сочи, а также Туапсинском, Динском, Тимашевском и Крымском районах.

Вячеслав Рыжков