Налоговые вычеты в Краснодарском крае возросли до 13,4 млрд рублей

В 2024 году в Краснодарском крае было подано 328 тыс. налоговых деклараций, в которых жители заявили имущественные и социальные налоговые вычеты на общую сумму 13,4 млрд руб. Годом ранее было оформлено 318 тыс. возвратов на сумму 12,5 млрд руб, сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на заместителя начальника управления регионального ФНС Игоря Шабанова.

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С 1 января 2025 года в России вступили в силу существенные изменения в системе стандартных налоговых вычетов на детей. Предельный размер годового дохода, при котором граждане могут пользоваться данной льготой, увеличен с 350 до 450 тыс. руб.

Также увеличились размеры вычетов в зависимости от количества детей: на второго ребенка сумма выросла вдвое — с 1,4 до 2,8 тыс. руб. ежемесячно, на третьего и каждого последующего — с 3 до 6 тыс. руб. в месяц.

Особое внимание уделено семьям с детьми-инвалидами. Опекуны, попечители и приемные родители таких детей теперь могут получить вычет в размере 12 тыс. руб. Аналогичная льгота предоставляется при воспитании учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов и студентов в возрасте до 24 лет, имеющих инвалидность первой или второй групп.

Анна Гречко