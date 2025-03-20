Глава Тольятти доложил губернатору о планах развития города на 2025 год

Вчера вечером глава Тольятти Илья Сухих доложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о планах по развитию Тольятти на 2025 год. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По словам господина Сухих, город планирует закупить 32 новых автобуса и 27 троллейбусов; открыть, как минимум, три новых маршрута общественного транспорта; более 2 млрд руб. дорожного фонда направить на ремонт магистралей и инженерные мероприятия.

В 2025 году городские власти планируют приступить к строительству трех детских садов — в 14а квартале, микрорайонах «Калина» и «Северный».

«Продолжим привлекать в город инвесторов, оказывать им необходимое содействие по реализации на наших площадках крупных проектов в различных сферах экономики»,— заявил глава Тольятти, добавив, что особое внимание сейчас уделяет формированию команды.

Господин Федорищев поручил главе города максимально быть в контакте с жителями. Сейчас, когда необходимо приводить город в порядок после зимы, это особенно важно.

Алексей Алексеев