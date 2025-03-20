Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА саратовцев

В Саратовской области прокуратура взяла на контроль соблюдение прав и оказание всесторонней помощи гражданам, которые пострадали в результате атаки беспилотников сил киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, 20 марта Саратов и Энгельс подверглись атаке БПЛА, пострадали несколько человек, повреждения получили объекты социальной сферы, частные и дачные домовладения. Надзорное ведомство взаимодействует со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим людям, включая медицинскую.

Прокуроры Кировского района Саратова и Энгельса поставили на личный контроль ситуацию на местах. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Пострадавшие граждане могут получить правовую помощь по номеру +7-937-261-82-52.

Павел Фролов