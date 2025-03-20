На Дону выявлены случаи заболевания корью и менингитом

В Ростовской области в текущем году зафиксированы два случая заболевания корью у ребенка и взрослого, а также один случай заболевания менингитом, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Екатерину Ерганову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Екатерины Ергановой, летальных исходов зафиксировано не было.

Отмечается, что к началу февраля 2024 года в регионе было зарегистрировано 160 случаев кори. Для сравнения, за весь 2023 год в Ростовской области было зафиксировано 375 случаев заболевания корью.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону в 2025 году более 22 тыс. детей заболели гриппом и ОРВИ.

Снежана Стодольская