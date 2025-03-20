Над Ставропольем будет работать самолет по созданию осадков

С 25 марта в Ставропольском крае начнут использовать самолет Росгидрометцентра для создания искусственных осадков и предотвращения засухи. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Владимир Владимиров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгидромет Фото: Росгидромет

Губернатор отметил, что 96% посевных площадей в регионе находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Для минимизации рисков неурожая с 2020 года объемы агрострахования увеличились в три раза под руководством краевого Министерства сельского хозяйства. Владимиров заверил, что эти меры гарантируют поддержку предприятий АПК в случае чрезвычайных ситуаций.

Все заявки на агрострахование уже обработаны, и система искусственного влагообразования готова к запуску. Дополнительные меры поддержки для аграриев планируется обсудить в середине мая.

Николай Аксенов