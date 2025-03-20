Глава СКР требует повторный доклад по делу о противоправных действиях мигрантов в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о противоправных действиях мигрантов в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, за попытку защитить себя от напавших на него азербайджанцев Сергей Турусин получил штраф в размере 40 тыс. руб. Протокол за стрельбу в общественном месте составили полицейские.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 20 января 2025 года. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба). Двое обвиняемых находятся под стражей.

По информации Михаила Матвеева, драка произошла в общежитии в Промышленном районе Самары. Парламентарий написал, что жители здания вызвали полицию, но приехавшие силовики якобы не стали задерживать участников инцидента, после этого жительница общежития, которая сообщила о конфликте в полицию, позвонила депутату Сергею Турусину, попросила его приехать и сопроводить ее к подруге. Когда Сергей Турусин приехал на своей машине забрать звонившую, участники драки обступили транспорт депутата, стали бить по нему ножами и разбили стекло, а также потребовали выдать девушку, утверждает парламентарий. В ответ депутат Кировского райсовета выстрелил в нападавших из травматического пистолета.

Уже в зале суда родственница одного из обвиняемых в нападении на депутата применила физическую силу в отношении местной жительницы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Также высказывается критика в адрес правоохранительной и судебной системы относительно непринятия мер к удостоверению личности одного из фигурантов дела, который привлекается к уголовной ответственности по документам другого человека.

Андрей Сазонов