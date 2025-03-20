На ликвидацию последствий взрыва газа в Пятигорске потратят 6 млн рублей

Власти Ставропольского края пообещали компенсации жителям Пятигорска после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Пальмиро Тольятти. Для этого министерству финансов региона поручено выделить более 6 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства края

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Часть средств выделит застройщик, а остальные — из резервного фонда краевого бюджета.

«Семьи погибших получат по миллиону рублей, а размер компенсации для жильцов, чье имущество пострадало при пожаре, будет зависеть от причиненного ущерба. Теперь на открытых источниках появился документ, согласно которому на устранения последствий взрыва газа и аварийно-восстановительные работы из резервного фонда краевого бюджета»,— рассказали в правительстве.

Взрыв произошел 9 ноября 2024 года и унес жизни двух человек, четверо пострадали. Владельцам поврежденных квартир обещана компенсация в размере 100 тыс. руб. Семьи погибших получат по 1 млн руб., а размер компенсации для жильцов будет зависеть от ущерба.

Николай Аксенов