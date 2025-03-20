Фигурант дела супруги экс-мэра Сочи находится под подпиской о невыезде

Фигурант, связанный с давлением на свидетелей в уголовном деле супруги бывшего градоначальника Сочи Алексея Копайгородского Янины, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомого с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информатор не уточнил статус этого лица — предъявлено ли ему обвинение или он проходит как подозреваемый. Также не раскрывается конкретная роль участника в уголовном деле.

Ранее Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Янине Копайгородской, переведя ее из-под домашнего ареста в следственный изолятор. По мнению следствия, фигурантка пыталась оказать давление на свидетеля по делу против нее и супруга. Позже стало известно, что в деле появился еще один участник, причастный к давлению на свидетеля.

Супругам Копайгородским вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Расследование касается хищения двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Кроме того, МВД инициировало второе уголовное дело, где Алексей Копайгородский подозревается в получении через жену взятки от предпринимателя в размере 43 млн руб.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через супругу, выступившую посредником, получил от сочинского бизнесмена взятку в особо крупном размере. Сделка заключалась в предоставлении услуг имущественного характера и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник якобы обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.

Супруги Копайгородские своей вины не признают. Экс-глава Сочи возглавил курорт в сентябре 2019 года. До этого чиновник работал вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года он покинул пост мэра.

Анна Гречко