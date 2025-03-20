Облачная погода без осадков установится в Петербурге 20 марта

Северная периферия обширного антициклона сформирует погоду в Петербурге 20 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в такой ситуации облаков в небе над регионом будет много, что ограничит приток солнечного тепла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 5-7 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление подрастет и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. Во второй половине дня показания барометров начнут понижаться.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 19 марта в Петербурге вводили «желтый» уровень опасности. Порывы ветра с северо-запада достигали до 20 м/с.

Андрей Маркелов